Alakır Vadisi’nde Maden Ocağı İzni Yok

ALAKIR NEHRİ VE VADİSİNDEKİ MÜCADELE

Antalya’da Beydağları’ndan doğup Kumluca’dan Akdeniz’e dökülen yaklaşık 70 kilometrelik Alakır Nehri ve adını verdiği Alakır Vadisi, uzun yıllar boyunca hidroelektrik santralleri (HES) ile mücadelenin kördüğümü oldu. 22 yıl önce Alakır Nehri’nin doğduğu Beydağları’nda yerleşen Tuğba ve Birhan Günal çiftinin öncülüğündeki doğaseverler, ‘Alakır Nehri Kardeşliği’ adı altında birleşerek 2017 yılında Alakır Vadisi’nin koruma altına alınmasını sağladı. O dönemde Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu kararları ile Alakır’da 724 bin metrekarelik alan ‘Kesin Korunacak Hassas Alan (Birincil)’, 8 milyon 322 bin metrekarelik alan ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı (İkincil)’ ve 251 bin metrekarelik alan da ‘Sürdürülebilir ve Kontrollü Kullanım Alanı (Üçüncül)’ olarak ilan edildi. Bu kararlar neticesinde nehir üzerinde planlanan 3 HES projesi gerçekleştirilemez hale geldi.

YENİ TEHLİKE: MADEN OCAĞI

Alakır Vadisi, bu kez de bir maden ocağı istemiyle gündeme geldi. Kumluca ilçesi Kuzca Mahallesi sınırları içinde yer alan 104,29 hektarlık alanın 20,56 hektarlık kısmı için ‘Beyze Maden’ isimli firma, yılda 150 bin ton kapasiteli 4. Grup Mangan Ocağı projesi için ÇED sürecine başvurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, firmanın başvurusunu sonuçlandırdı.

OLUMSUZ GÖRÜŞLER ŞİRKETİN ÇED SÜRECİNİ SONLANDIRDI

Alakır Nehri Kardeşliği, verilen kararın sevindirici olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı: “Halkın ve kurumların duyarlılığı sayesinde Alakır Vadisi bir felaketten kurtuldu. Açılmak istenilen maden ocağı ile ilgili; Orman Bölge Müdürlüğü, ‘Ormanlık alanın korunması ve su kaynaklarına olası etkileri’ hakkında olumsuz görüş bildirdi. Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü ise maden faaliyetinin su kaynakları üzerindeki olası olumsuz etkilerinin altını çizdi. Ayrıca, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6’ncı Bölge Müdürlüğü de bölgedeki ekosistem ve biyolojik çeşitliliğin zarar görebileceği yönünde olumsuz görüş iletti. Bu olumsuz görüşler neticesinde, şirketin ÇED süreci Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından sonlandırıldı.”