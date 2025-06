Alan Parsons İstanbul’da Konser Verdi

ALAN PARSONS İSTANBUL’DA MÜZİKSEVERLERLE BULUŞTU

Progresif rock ve senfonik müziğin önde gelen isimlerinden Alan Parsons, “The Show Must Go On” turnesi çerçevesinde İstanbul’da müzik tutkunlarıyla bir araya geldi. Epifoni organizasyonunun yaptığı duyuruya göre, sanatçı, Epifoni ve Stagepass işbirliğiyle Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde bir konser verdi. Kariyerinin 50. yılını kutlayan İngiliz sanatçı ve grubu The Alan Parsons Project, konser boyunca “Don’t Answer Me”, “Old and Wise” ve “La Sagrada Familia” gibi sevilen parçalarını seslendirdi. Konser sonunda sanatçı, “Eye in The Sky” şarkısını da seyircilerle birlikte söyledi.

ALAN PARSONS PROJESİ’NİN TARİHSEL ÖNEMİ

Yıllar içinde birçok ödül kazanan ve 13 Grammy adaylığı bulunan “ses sihirbazı” Alan Parsons, 1974 yılında Abbey Road Stüdyoları’nda Eric Woolfson ile tanışarak müzik tarihinde önemli bir etkisi olan The Alan Parsons Project’i kurdu. Sanatçı, 1976 ile 1987 arasında 10 tematik albüm yayınladı. Topluluk, 1982 tarihinde yayımlanan soft pop/rock klasiği “Eye in the Sky” ve “Old and Wise” parçalarıyla muzik tarihine adını yazdırdı. Synthesizer kullanımındaki ustalığıyla tanınan Alan Parsons Project aranjmanları, gruba birçok altın ve platin plak kazandırdı.