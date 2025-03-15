Alanya 1221 FK ve Aliağaspor 1-1 Berabere Kaldı

MAÇ SONUCUNDA EŞİTLİK

TFF 3. Lig 3. Grup 24. hafta karşılaşmasında, Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü, kendi sahasında Aliağaspor Futbol Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Maçta düdük çalan hakemler, Turhan Beyke, Miraç Berk Kölemen ve Seyfullah Köroğlu’ydı.

FORMASYONLAR VE OYUNCULAR

Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü’nün kadrosunda Melih Akyüz, Harun Kaya, Burak Karapınar, Alihan Kurtoğlu (Yusuf Saydam dk. 71), Ozan Karabacak, Ali Timurcioğlu, Uğurcan İkikardeş, Burak Aydın, Hasan Yurtseven (Ali Yiğit Özten dk. 84), Oguzhan Özlesen ve Alper Demir yer aldı. Teknik sorumlu olarak Hakan Hayati Karaca görev yaptı. Aliağaspor FK’nın kadrosunda ise Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Hakan Demir, Muhammed Raşit Şahingöz, Mert Altınöz (Berke Bıyık dk. 46), Oğuzhan Yıldırım, Ahmet Uzun (Mustafa Sayma dk. 81), Hasan Çelik (Eray Akar dk. 81), Mehmet Uysal (Kerem Paykoç dk. 81), Mehmet Fuat Gölbaşı ve Necati Özdemir (Yusuf Erdem Gümüş dk. 81) bulunuyordu. Polat Çetin ise teknik sorumlu olarak görev aldı.

MAÇIN GOLLARI VE DİĞER HUSUSLAR

Karşılaşmanın gollerini, Aliağaspor FK’dan Hasan Çelik, maçın 45. dakikasında atarken, Alanya 1221 Futbol SK’dan Ali Yiğit Özten, 90. dakikada eşitliği sağladı. Ayrıca, Alanya 1221 Futbol SK’dan Murat Can Yıldız maçın 46. dakikasında kırmızı kart gördü. Sarı kartlar ise Berke Bıyık (Aliağaspor FK) ve Alhan Kurtoğlu (Alanya 1221 Futbol SK) için çıktı.