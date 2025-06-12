Alanya Belediyesi Mühürleme İşlemi Yaptı

YANGIN OLAYI VE BELEDİYE AÇIKLAMASI

Antalya’nın Alanya ilçesindeki Türkler Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan 5 yıldızlı otelin bodrum katında dün gece bir yangın meydana geldi. Alanya Belediyesi, yangının bodrum katındaki çamaşırhane ve SPA bölümünde elektrik kontağından kaynaklandığını belirtti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Belediye açıklamasında, tesisin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 22 Nisan 2025 tarihinde tespit edildiği ve bunun sonucunda Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından mühürleme işleminin gerçekleştirildiği ifade edildi.

MAHKEME KARARLARI VE MÜHÜRLENME SÜRECİ

İşletme, yapılan mühürleme ile ilgili hukuki sürecini başlattı. 24 Nisan 2025 tarihinde Antalya 5. İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Bu nedenle, 29 Nisan 2025 tarihinde tesisin mühürü açıldı. Alanya Belediyesi’nin yaptığı itirazlar sonucunda, 29 Mayıs 2025’te mahkeme, yürütmenin durdurulması istemini reddetti. Bu gelişme ile tesisin tekrar mühürlenmesi süreci başladı. 11 Haziran 2025’te işletmeye, tesisin tahliyesi ve mühürleneceğine dair bildirim yapıldı ve mühürleme işlemi 12 Haziran sabahı saat 10.00’da gerçekleştirilmesi planlandı.

YANGINDAN ÖNCEKİ RESMİ SÜREÇ

Yangın, resmi mühürleme sürecinin hemen öncesinde, bildirim yapıldıktan sonra gerçekleşti. Alanya Belediyesi, ilgili tesisin denetimlerini zamanında gerçekleştirdi ve yasal süreci eksiksiz bir şekilde uyguladı. Tesisin geçici olarak faaliyetine devam etmesi, mahkeme tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararı gereği oldu. Bu kararın kaldırılmasıyla birlikte Alanya Belediyesi, gerekli tüm işlemleri hızlı bir şekilde tamamladı.