Haberler

Alanya’da 18 Elektronik Sigara Ele Geçirildi

ELE GEÇİRİLEN ÜRÜNLER

Antalya’nın Alanya ilçesinde yapılan operasyonda, 18 adet elektronik sigara, 250 paket kaçak sigara ve 40 adet elektronik sigara ısıtıcısı bulundu.

OPERASYONUN AYRINTILARI

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği talimatlarla bir markete yönelik operasyon düzenledi. Operasyon, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. Yapılan aramalar sonucunda ele geçirilen ürünlere el konulurken, konuyla ilgili adli tahkikat başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Diyarbakır’da silahlı saldırı gerçekleşti

Diyarbakır'da Nazlı Demir, eşi Kemal Demir tarafından silahlı saldırıda öldürüldü. Eşi intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
Haberler

Vefat Eden Akyol, Bartın’a Uğurlandı

Eski Bartın Milletvekili ve Sanayi Bakanı Hasan Akyol, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene ailesi, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.