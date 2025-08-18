Alanya’da 18 Elektronik Sigara Ele Geçirildi

ELE GEÇİRİLEN ÜRÜNLER

Antalya’nın Alanya ilçesinde yapılan operasyonda, 18 adet elektronik sigara, 250 paket kaçak sigara ve 40 adet elektronik sigara ısıtıcısı bulundu.

OPERASYONUN AYRINTILARI

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği talimatlarla bir markete yönelik operasyon düzenledi. Operasyon, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. Yapılan aramalar sonucunda ele geçirilen ürünlere el konulurken, konuyla ilgili adli tahkikat başlattı.