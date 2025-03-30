Alanya’da 3.9 Depremi Korkuttu

ALANYA’DA MEYDANA GELEN DEPREM

Antalya’nın Alanya ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı, ilçe merkezi ve çevresindeki 5 mahallede hafif bir şekilde hissedildi. Deprem sırasında bazı vatandaşlar korkuyla dışarıya çıktı.

AFAD VERİLERİNE GÖRE DEPREMİN DETAYLARI

AFAD verilerine göre, Alanya merkezli 3.9 büyüklüğündeki deprem saat 01.36’da yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, sallandıklarını anladıklarında bina içerisinden aşağıya indikleri belirtti.

HASAR OLMADIĞI BELİRTİLDİ

Korkutan deprem sonrası yapılan incelemelerde herhangi bir hasar yaşanmadığı bildirildi. Sarsıntı, Soğukpınar, Orhanköy, Karamanlar, Akdam ve Güneyköy mahallelerinde de hissedildi.