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Alanya’da 36 Motosiklet Men Edildi

DENETİM SONUÇLARI

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından düzenlenen denetimlerde toplamda 36 motosiklet trafikten men ediliyor. Alanya’nın değişik mahallelerinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında toplam 846 motosiklet denetliyor.

TUTULAN İŞLEMLER

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü kontroller sonucunda, eksiklikleri bulunan 177 motosiklet sürücüsü hakkında işlem yapılırken, bu kontroller sonucunda 36 motosiklet trafikten men ediliyor.

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