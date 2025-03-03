Alanya’da 4. Kattan Düşen Kadın Öldü

KAZA YA DA İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Antalya’nın Alanya ilçesinde 6 katlı bir binanın 4’üncü katındaki dairenin penceresinden düşen kadın, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Olay, sabah saat 10.30 sıralarında Alanya’nın Cikcilli Mahallesi Azakoğlu Caddesi’nde yaşandı.

DÜŞME OLAYI HIZLA İHBAR EDİLDİ

Alınan bilgilere göre, mutfak penceresinden bir kişinin düştüğünü gören çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine iletti. İhbarın ardından olay yerine acil sağlık ekipleri, polis ve olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalelerini gerçekleştirdikten sonra yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fatma S. (53), ağır yaralı bir durumdaydı. Tüm müdahalelere rağmen kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri, intihar olasılığı üzerinde durarak olayla ilgili incelemelerine devam ediyor. Olayın detaylarının netleşmesi için yapılan çalışmalar sürdürülecek.