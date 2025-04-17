Haberler

Alanya’da 55 yaşında şahıs vefat etti

OLAYIN GERÇEĞİ

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki bir adam, evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde dün sabah saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ali Coşar (55) evinde beklenmedik bir şekilde rahatsızlandı. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK MÜDAHALESİ

Sağlık ekipleri, Ali Coşar’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Coşar kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Ali Coşar’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İNCELENME BAŞLATILDI

Olayın ardından jandarma ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı. Gelişmelerin takip edileceği bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Adıyaman İlinde Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

Adıyaman'da düzenlenen güvenlik toplantısına Vali Osman Varol, emniyet ve jandarma yetkilileri ile basın mensupları katıldı. Toplantıda asayiş konuları değerlendirildi.
Haberler

Tarkan’ın Annesi Neşe Uğurlanıyor

Ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nun annesi Neşe Tevetoğlu, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Cenazesi Maltepe Cumhuriyet Camii'nde yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.