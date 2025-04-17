Alanya’da 55 yaşında şahıs vefat etti

OLAYIN GERÇEĞİ

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki bir adam, evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde dün sabah saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ali Coşar (55) evinde beklenmedik bir şekilde rahatsızlandı. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK MÜDAHALESİ

Sağlık ekipleri, Ali Coşar’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Coşar kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Ali Coşar’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İNCELENME BAŞLATILDI

Olayın ardından jandarma ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı. Gelişmelerin takip edileceği bildirildi.