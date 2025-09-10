Alanya’da 8 Araçla Kaza, 10 Yaralı

ANTALYA’DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 araç birbirine çarptı. Elikesik Mahallesi D-400 kara yolunda, sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen 8 aracın karıştığı olayda toplam 10 kişi yaralandı. Kazanın gerçekleşmesinin ardından olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından yaralanan kişilerin sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere sevk edildiği bildirildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bilgisi paylaşıldı. Olayın ardından tünelde tek şeritten sağlanan ulaşım nedeniyle uzun araç kuyruğunun oluştuğu gözlemlendi.