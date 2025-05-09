Alanya’da ALKÜ için Vakıf Kuruldu

DESTEK VE YARDIM VAKFI KURULDU

Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) çalışmalarına destek sağlamak amacıyla yeni bir vakıf kuruldu. Alaaddin Keykubat Üniversitesi Destek ve Yardım Vakfı’nın (ALKÜDEV) tanıtım etkinliği Alev Alatlı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, ALKÜ’nün son 10 yılda önemli bir gelişim gösterdiğini ifade etti. Çavuşoğlu, ALKÜ’nün başarılarının sürdürülebilmesi için yeni fakülteler, eğitim merkezleri ve yurt binaları kurulması gerektiğini vurguladı. “Eğitimdeki kaliteyi hep birlikte artırmamız gerekiyor. Hocalarımızın ve öğrencilerimizin her türlü imkanlarını artırıp, onların daha rahat bir ortamda öğretim görmesini sağlamamız lazım. Kurulan vakfımızla bu anlamda önemli katkılar sağlanacak” dedi.

AKADEMİSYENLERE DESTEK VE PROJELER

Çavuşoğlu, ALKÜDEV ile akademisyenlerin projelerine, çalışmalarına ve öğrencilere destek verileceğini belirterek Alanya’nın ihtiyaçlarını karşılayacak projeler geliştireceklerini bildirdi. ALKÜ’de yeni fakültelerin ve bölümlerin açılması için çalışmaların sürdüğünü aktaran Çavuşoğlu, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine 250 yatak ekleyeceklerini ve 50 üniteli bir onkoloji merkezi kuracaklarını kaydetti. Ayrıca, ilköğretimden itibaren yetenekli çocukları kapsayan bir konservatuvarın üniversite bünyesinde kurulmasını önerdi ve ALKÜ’ye tam kapsamlı spor tesisleri kazandırılması umudunu dile getirdi.

GÜÇLÜ BİR ÜNİVERSİTE AMACI

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, genç bir üniversite olmalarına rağmen 600 akademik personelle güçlü bir bilimsel performans sergilediklerini açıklayarak, ALKÜDEV’in üniversitenin büyümesine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Türkdoğan, “Bugün sadece geçmişe dönüp bakmakla yetinmiyor, geleceğin güçlü üniversitesini de birlikte inşa ediyoruz. Üniversiteler bilgi üreten, şehirle bütünleşen, toplumla kenetlenen ve geleceğe yön veren kurumlardır. İşte ALKÜDEV bu bakış açısının tezahürüdür” dedi. Türkdoğan, bu vakfın akademisyenlerin daha güçlü bir şekilde ilerlemesine önemli bir destek olacağını ve “ALKÜDEV ile daha güçlü bir üniversite olacağız” ifadesinde bulundu.

Programın sonunda Türkdoğan, Çavuşoğlu’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ALKÜ’nün kuruluş kararını imzaladığı anın yer aldığı bir tablonun hediye etti. Toplantı sonrası heyet, Kestel Yerleşkesi’ndeki yemekhanede öğrencilerle bir araya geldi. Etkinliğe Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ünlü gibi isimlerin yanı sıra üniversite yönetimi, vakfın kurucu üyeleri, hayırseverler, siyasi parti temsilcileri ve akademisyenler de katıldı.