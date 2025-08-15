Haberler

Alanya’da Araç Yangını Meydana Geldi

SEYİR HALİNDE ÇIKAN YANGIN

Antalya’nın Alanya ilçesinde hareket halindeki hafif ticari aracın motor kısmından çıkan kıvılcım, aracı kullanılamaz hale getiriyor. Yangın, saat 14.00 sularında Alanya’nın Yeşilöz Mahallesi’ndeki D-400 kara yolu üzerinde gerçekleşti.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Elde edilen bilgilere göre, Fiat marka 07 H 0622 plakalı hafif ticari araç, Alanya yönünde seyrederken motor bölümünden dumanlar çıkmaya başlıyor. Araç, kısa sürede alevler içinde kalırken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürüyor. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmıyor, ancak araç tamamen kullanılamaz hale geliyor.

