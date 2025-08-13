Alanya’da Arkadaşını Öldüren Genç Kayıp

EMLAKÇIYA KENDİNİ İHBAR EDEN ŞÜPHELİ KAYBOLDU

Alanya ilçesinde bir emlakçıyla iletişime geçerek “arkadaşını öldürdüğünü” bildiren M.U. (21) kayıplara karıştı. Olay, Saray Mahallesi Türker Çıkmazı Sokak’ta bulunan apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. M.U.’nun yaklaşık iki ay önce kiraladığı öğrenilen dairede, polisin yaptığı incelemeler sonucunda başından silahla vurulmuş bir erkeğin cansız bedeni bulundu.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen polis ve sağlık ekipleri, apartmanın içine girdiklerinde başından vurulmuş bir erkeğin cesediyle karşılaştı. Üzerinde kimlik bulunmayan ceset, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Alanya Belediyesi Morgu’na kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçtığı belirlenen M.U.’nun yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.