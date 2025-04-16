Alanya’da Bebek Pencereden Atıldı

OLAYIN YAŞANDIĞI YERDEKİ GELİŞMELER

Antalya’nın Alanya ilçesinde, bir annenin 2. katın penceresinden attığı 36 günlük bebek hayatını kaybetti. Bugün adliyeye götürülen anne tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Olay, Hacet Mahallesi, Keykubat Bulvarı üzerindeki 5 katlı bir binanın 2. katında gerçekleşti.

BEBEĞİN TEDAVİ SÜRECİ VE HASTANEYE KALDIRILMASI

Edinilen bilgilere göre, Melike D. isimli kadın sabah saatlerinde 36 günlük bebeği Melisa’yı pencereden attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis takımları sevk edildi. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan minik bebek, buradan ambulans helikopterle Antalya Şehir Hastanesi’ne götürüldü. 2 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Melisa bebek, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

ANNE TUTUKLANDI

Bugün adliyeye sevk edilen anne Melike D., Alanya Sulh Ceza Hakimliği tarafından “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.