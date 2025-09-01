Alanya’da Butik Tartışması Kavgaya Dönüştü

ANTALYA’DA TURİSTLER ARASINDA KAVGA

Antalya’nın Alanya ilçesindeki Atatürk Caddesi’nde bir butikte meydana gelen olayda, bir grup İngiliz turist ve esnaf arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taşların ve sopaların havada uçuştuğu bu çatışma, turistlerin kaçmasıyla sona erdi. Olay, güvenlik kameralarına da yansıdı. Kavga sonrasında, ilgili işletme soruşturma süresi tamamlanıncaya kadar geçici olarak 3 gün mühürlendi.

KAVGANIN BAŞLANGICI

Dükkanın önünde oturan İngiliz turistler ve bir işletme çalışanı arasındaki sohbette gerginlik yaşandı ve bu gerilim bir anda kavgaya dönüştü. Altı İngiliz turist, esnafın etrafını sarmakla kalmadı, aynı zamanda esnafa kafa atarak saldırmaya başladılar. Yumruklamalar ve yerde tekmelemelerle kargaşa büyüdü. Olayı gören çevre esnaflar, duruma müdahale etmeye çalışınca kavga daha da alevlendi.

YARALANMALAR VE POLİS MÜDAHALESİ

Bir İngiliz turistin yerdeki parke taşını alıp esnafa fırlatması dikkat çekti. Esnaf, kendilerini şemsiyelerle savunmaya çalıştı ancak kavganın daha da büyümesi üzerine İngiliz turistler bir otele sığındı. Olay yerine takviye polis ekipleri gönderilirken, esnaf ve INGİLİZ turistler arasında yaralananlar oldu. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, belediye ekipleri ilgili iş yerini geçici olarak 3 gün süreyle mühürleme kararı aldı. Kavga anları ise güvenlik kamerası görüntüleri aracılığıyla kağıtlarca belgelendi.