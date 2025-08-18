Alanya’da Deprem Riskine Dikkat Çekildi

DEPREM RİSKİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

17 Ağustos Marmara Depremi’nin üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen Alanya ve çevresinde deprem riski üzerine önemli uyarılarda bulunan ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhitten Eren Uçkan, “Alanya’da yapı stoğunun ve zemin durumlarının ayrıntılı biçimde incelenmesi, zemin büyütmelerinin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.” dedi. 1999 yılında meydana gelen büyük depremin yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yapan Uçkan, yakın zamanda Balıkesir’de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin bölgedeki zemin durumlarını da gözler önüne serdiğini belirtti.

ALANYA’DA YUMUŞAK ZEMİN RİSKİ

Prof. Dr. Uçkan, Marmara ve Sındırgı depremlerinin ardından Alanya ve çevresi için kritik uyarılarda bulundu. Kentin büyük bir bölümünün yumuşak ve derin alüvyon zeminlerden oluştuğuna dikkat çeken Uçkan, bu durumun deprem dalgalarının büyüyerek yüzeye ulaşmasına ve dolayısıyla hasar riskinin artmasına yol açabileceğini vurguladı. “Zayıf yapıların ve binaların belirlenmesi gerekiyor.” diyen Uçkan, özellikle zemin kalitesi üzerine yapılan çalışmaların aciliyetine de dikkat çekti.

ALTYAPI SORUNLARINA ÇÖZÜM GEREKİYOR

Uçkan, Alanya’da altyapının güçlendirilmesi gerektiğini, deprem sonrası kentsel alanlarda ulaşım, su ve enerji gibi sistemlere ihtiyaç duyulacağını ifade etti. “Bu nedenle acil müdahale yollarının ve toplanma alanlarının her an kullanılabilir halde bulunması, mevcut ve yapım aşamasındaki yolların kapanmasına neden olabilecek zayıf binaların tespit edilmesi gerekir.” diyerek, afet sırasında devreye girebilecek alternatif ulaşım güzergahlarını oluşturmanın önemine değindi.

Uçkan, Sındırgı Depremi’nin Türkiye’nin deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdiğini söyleyerek, Alanya’da hızlıca gerekli çalışmaların başlatılması gerektiğini ve oluşabilecek can ve mal kayıplarını en aza indirmek için önlemler alınmasının önemini vurguladı.