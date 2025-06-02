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Alanya’da Depremde Çay Koşusu Görüntüleri

DEPREM ANINDA ÇAYINI ALIP KAÇTI

Antalya’nın Alanya ilçesinde, dün 4 büyüklüğündeki bir deprem sırasında bir esnafın çayını alarak hızla marketten çıkması güvenlik kamerasına yansıdı. Depremin merkez üssü Antalya Körfezi-Alanya açıkları olarak belirlendi ve bu sarsıntı Alanya ilçesinde de hissedildi.

GÖRÜNTÜLER KAMERAYA YANSIDI

Avsallar Mahallesi’ndeki bir marketin güvenlik kamerasında kaydedilen anlarda, iki kişinin kasanın bulunduğu masada çay içerek sohbet ettiği görülüyor. Sarsıntı başladığında, masadan çayını alarak kaçan bir kişi dikkat çekiyor. Deprem esnasında marketin içinde bulunan bazı eşyaların da düştüğü gözlemleniyor.

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