Alanya’da Drift Yapan 3 Sürücü Cezalandırıldı

ALANYA’DA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜLERE CEZA

Antalya’nın Alanya ilçesinde, UTV tipi araçlarla drift yaparak trafik güvenliğini riske atan 3 sürücüye jandarma tarafından 166 bin TL tutarında cezai işlem uygulandı. Olay, Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde gerçekleşti.

İHBAR ÜZERİNE HIZLA MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre, 3 UTV (traktör) tipi araç sürücüsü hakkında kamuya açık yolda drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğüne dair ihbar alındı. Bu ihbar üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, olay yerine hızlıca intikal etti. Yapılan incelemelerde, sürücülerin sadece drift yapmakla kalmadığı, aynı zamanda ters yönde araç kullanarak ve tehlikeli şerit değiştirerek trafik kurallarını ihlal ettikleri tespit edildi.

CEZALAR VE BELGELERE EL KOYMA

Jandarma ekiplerinin denetiminde, toplamda 3 sürücüye 166 bin 378 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgeleri de 60 gün süreyle geri alındı. Olay, sürüş güvenliğini sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.