Alanya’da Emlakçıya Kayıp İlginç İhbar

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Antalya’nın Alanya ilçesinde emlakçıyı arayıp arkadaşını öldürdüğünü bildiren M.U. (21) kayıplara karıştı. Olay, Saray Mahallesi Türker Çıkmazı Sokak’taki bir apartmanın 1’inci katında gerçekleşti.

GÜVENLİK GÜCÜNÜN OLAY YERİNDE YAPTIĞI İNCELEME

Yaklaşık iki ay önce kiraladığı anlaşılan dairede, M.U., emlakçıyı arayarak evde bir arkadaşını öldürdüğünü ifade etti. Bu ihbarın ardından, olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Daireye giren güvenlik güçleri, yaptıkları araştırmada bir erkeğin ateşli silah ile başından vurulmuş cansız bedeniyle karşılaştı. Üzerinden kimlik çıkmayan cenaze, cumhuriyet savcısının incelemesinin sonrasında Alanya Belediyesi Morgu’na kaldırıldı.

POLİSİN YAKALAMA ÇALIŞMALARI

Olay yerinden kaçtığı belirlenen M.U.’nun yakalanması için polis ekipleri tarafından kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

ÖNEMLİ

