Alanya’da Gazze için protesto yapıldı

ANTALYA’DA GAZZE’YE DESTEK PROTESTOSU

Antalya’nın Alanya ilçesinde, İsrail’in Gazze’deki gazetecilere yönelik saldırılarına tepki gösterildi. Alanya Dayanışma Platformu (ALDAP) tarafından düzenlenen protesto eyleminde, vatandaşlar, Gazze’de hayatını kaybeden gazetecileri anmak ve İsrail’e karşı duruş sergilemek için ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Hükümet Meydanı’nda toplandı.

GAZZE’NİN SESİNE SAHİP ÇIKIYORUZ

ALDAP adına bir açıklama yapan Önder Macit, Gazzeli gazetecilerin, İsrail’in gerçekleştirdiği soykırımı tüm dünyaya duyurduğunu ifade etti. Gazetecilere yönelik saldırılar ile Gazze’nin sesini kısıtlamaya çalışıldığının altını çizen Macit, “Son zamanlarda, özellikle Gazze’de gazetecilere yönelik saldırılar ile Gazze’nin sesini kısıtlamaya çalışıyorlar. Bizler her zaman Gazze’nin sesi olacağız. Onlar susmayacak. Biz de susmayacağız.” dedi.

MEDYANIN YOK EDİLMESİ SOYKIRIMIN BELGELENMESİNİ ENGELLİYOR

Gazeteci Özgür Yılmaz ise İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını dünyaya aktaran muhabir ve kameramanlara karşı sistematik bir şiddet uygulandığını belirtti. Yılmaz, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de 238 basın çalışanının öldüğünü hatırlatarak, “İsrail’in saldırılarında 480 meslektaşımız yaralandı, 112 basın kuruluşunun binası da yok edildi. Medyanın bu toplu yok edilişi, soykırımın belgelenmesinin engellenmeye çalışıldığını gösteriyor.” şeklinde konuştu.

DUALARLA GÖSTERİ SONLANDI

İsrail aleyhine sloganların atıldığı eylemde, İsrail ordusunun Gazze’deki Şifa Hastanesi çevresinde bulunan gazeteci çadırına düzenlediği doğrudan saldırıda hayatını kaybeden Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif’in ölmeden önce yazdığı vasiyeti gazeteci Alkın Biricik okudu. Konuşmaların ardından toplu olarak yatsı namazı kılan grup, dualarını ettikten sonra dağıldı.