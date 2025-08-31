Haberler

Alanya’da İki Esnaf Arasında Kavga

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Antalya ilinin Alanya ilçesinde iki esnaf grubu arasında meydana gelen kavgada olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kavga eden taraflar birbirlerinden şikayetçi olmayınca herhangi bir işlem yapılmadı. Olay, Mahmutlar Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta gerçekleşti.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Sosyal medyaya düşen görüntüler, bölgede kuaförlük yapan, arasında bir yabancı uyruklunun da bulunduğu iki esnaf grubu arasında henüz belirlenmeyen bir sebeple başlayan tartışmayı gösteriyor. Kadın ve erkeklerin yer aldığı gruptaki tartışma, kısa süre içinde kavgaya dönüştü.

KAVGA, ARAYA GİRENLERİ İLE SONA ERDİ

Güvenlik kamerasındaki görüntülerde, bir bireyin kadını saçından tutarak yere yatırıp darp ettiği, bir başka kesimde ise iki kadının birbirinin saçından tutarak kavgayı sürdürdüğü açıkça görüldü. Kavga, araya giren diğer şahısların müdahalesi ile son buldu. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaması sonucunda ise olayla ilgili herhangi bir işlem başlatılmadığı öğrenildi.

