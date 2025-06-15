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Alanya’da İki Motosiklet Çarpıştı

KAZA MEVZUUNDA TRAFİK ACISININ ARTMASI

Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki genç hayatını kaybetti. Kaza, gece saatlerinde Alanya’nın Konaklı Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Hasan Yılmaz (21) yönetimindeki 07 BUG 207 plakalı motosiklet ile Ömer Faruk Karakoç’un (24) kullandığı 72 ABE 238 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER

Çarpışmanın etkisiyle Hasan Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü Ömer Faruk Karakoç ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı; ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden iki gencin cenazeleri Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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