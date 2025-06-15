Alanya’da İki Motosiklet Kaza Yaptı

KAZA SONRASI HAYATINI KAYBEDENLER

Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, sürücüler Hasan Yılmaz (21) ve Ömer Faruk Karakoç (24) yaşamını yitiriyor. Olayda, Karakoç’un 2.17 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza, gece 03.00 sıralarında Konaklı Mahallesi’nde gerçekleşti. Yılmaz’ın kullandığı 07 BUG 207 plakalı motosiklet, Antalya yönünde ilerlerken, karşı yöneden gelen Karakoç’un kullandığı 72 ABE 238 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı.

KAZA SONRASI GÖREVLİLER OLAY YERİNDE

Olayın ardından çevredekiler durumu hemen bildirdi. Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontroller sonucunda, Hasan Yılmaz’ın kaza anında hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer motosiklet sürücüsü Ömer Faruk Karakoç, olay yerinden ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Karakoç, doktorların tüm çabalarına rağmen saat 06.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

ALKOL TESTİ SONUCU

Kazanın ardından yapılan kontrolde, Ömer Faruk Karakoç’un alkol seviyesinin 2.17 promil olduğu tespit edildi. Bu durum, kazanın seyrine etki eden önemli bir faktör oldu.