Alanya’da İş Yeri Mühürlendi

ANTALYA’DA EĞLENCE YERLERİNE DENETİM

Alanya ilçesinin Çarşı Mahallesi’nde bir barda uygunsuz davranışların sergilendiği ve bu durumun sosyal medyada yayımlandığı ihbarı üzerine Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Antalya Valiliği, Alanya Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle önlem aldı. Tespit edilen iş yeri, 30 gün süreyle mühürlendi. Turizm bölgelerinde genel adaba aykırı eylemlerin engellenmesi amacıyla başlatılan denetimlerde bu durum önem taşıyor.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Bir işletmenin sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntü sonrasında Antalya Valiliği, Alanya Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda, Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi’ndeki H.B. isimli iş yeri mühürlendi. Yapılan tespitlere göre, bu yerin faaliyetlerinde “devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzenine, genel güvenliğe ve genel ahlaka zararı dokunacak” durumlar söz konusuydu.

ŞAHIS ÜZERİNDE TAHKİKAT BAŞLATILDI

İş yerinde çalışan O.S. isimli personele “hayasızca hareket” suçlamasıyla tahkikat başlatıldı. Alanya Belediyesi, 2024 yaz sezonundan itibaren bu tür davranışlara karşı kesin bir duruş sergilediklerini ve gerektiğinde müdahale ederek süreçleri yürüttüklerini belirtti.

BAŞKAN ÖZÇELİK: TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, bu konuda yaptığı açıklamada, “Birkaç işletmenin sosyal medya üzerinden kentimizin turizmini kötüleyecek hareketlerde bulunması üzerine ekiplerimiz ivedilikle harekete geçerek gerekli işlemleri gerçekleştirdi. Alanya Belediyesi olarak 2024 yılı Nisan ayından bu yana müstehcenlik gösteren ve dans edenlere yönelik işlemlerimizi belirledik. Bundan sonra da bu tür ilkesiz davranışlara asla taviz verilmeyecek.” ifadelerini kullandı.