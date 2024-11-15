Alanya’da Kasım’da Güneşli Günler

ALANYA’DA HAVA SICAKLIĞI YAZI ARATMAYACAK DÜZEYDE

Antalya’nın Alanya ilçesinde, kasım ayının başından bu yana hava sıcaklıkları 25 derece ile normallerin üzerinde seyrediyor. Bu durum, tatilcilerin yüzünü güldürüyor. Ülke genelinde kışlık kıyafetler gardıroptan çıkarılırken, Alanya’da tatilciler güneşli havanın tadını çıkarıyor. Hava sıcaklıkları, yaz dönemindeki sıcaklıkları aratmıyor ve güzel havanın keyfini yaşamak isteyenler plajlara akın ediyor.

SEZON SONLANMIŞ OLSA DA TATİLCİLER PLAJDA

Bazı tatilciler güneşin tadını çıkarırken, diğerleri denize olta atarak balık tutarak zaman geçiriyor. Damlataş Kleopatra Plajı’nda cankurtaran olarak görev yapan Mümin Solmaz, “15 Kasım itibarıyla sezonu kapattık. Sezon bu sene çok iyi geçti. Fazla dalga çıkmadı, iyi geçti turizm açısından.” diyor. Alanya’da hala yaşam devam ediyor ve tatilciler, milim milim düşmeye başlayan kış mevsiminin ilk günlerinde bile tatil keyfini sürmeye devam ediyor.