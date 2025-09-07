Alanya’da Kaybolan Çocuk Bulundu

Gece saatlerinde Alanya’da bir anne, sahilde yürüyüş yaparken küçük yaşlardaki erkek çocuğunu kaybetti. Gözyaşları içinde çevredekilerden yardım isteyen anneye, sahilde paten süren Rus uyruklu bir kadın destek oldu. Olay, Alanya’nın Oba Mahallesi sahilinde gerçekleşti. Kimliği belirlenemeyen anne, kısa bir süre için gözden kaybolan oğlunu bulamayınca panikleyerek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

KAYBOLAN ÇOCUK BULUNDU

Anne, can havliyle sahilde paten süren Rus uyruklu bir kadından yardım talep etti. Sahil boyunca arama yapan kadın, iki erkek patenci arkadaşıyla birlikte küçük çocuğu hızlıca buldu. Kaybolan çocuk, Rus kadının arkadaşları tarafından kucaklanarak annesine teslim edildi. Çocuğuna sağ salim kavuşan anne, duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu. O anlar, Rus uyruklu patenci kadının tepe kamerasına kaydedildi.

DUYGULU ANLAR YAŞANDI

Kaybolan çocuğu bulduktan sonra kucaklayarak annesine teslim eden Eren Günay (26), “Arkadaş ile patenle kayıyorduk. Annesi bana tarif etmişti, 2 kilometre ileride çocuğa denk geldik. Annesi, çocuğun üstündeki kıyafetini ve şapkasını tarif etmişti. Çocuk biraz korkmuştu, hemen kucaklayıp annesine götürdüm. Çocuğu annesine götürdükten sonra sevindi, ağladı ve mutlu oldu” dedi. Diğer patenci Serkan Aktaş (29) ise, “Patenci yabancı bir arkadaşımız var. Annesi çocuğu kaybetti ve sonra çocuğu buldu. Biz de çocuğu bulduktan sonra annesine teslim ettik” şeklinde ifade etti.