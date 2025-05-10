Alanya’da Kaza, İki Ölü, Yedi Yaralı

KAZA AYRINTILARI

Antalya’nın Alanya ilçesinde, turistleri taşıyan bir minibüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu Özgür Süleyman Yılmaz (30) ve Polonya uyruklu Wieslaw Kazimiers Budzanowski (64) yaşamını yitirdi. Kaza, saat 03.00 sıralarında Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. R.G. (62) yönetimindeki 07 BZY 296 plakalı tur minibüsü, kavşaktan dönerken, Özgür Süleyman Yılmaz’ın kullandığı 07 BYC 436 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası Özgür Süleyman Yılmaz ve minibüsteki Wieslaw Kazimiers Budzanowski olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüsün sürücüsü R.G. ile otomobildeki S.Y. (22) ve turistler; Hollanda uyruklu H.A.E.M.V.D.B. (57), G.J.V.R. (61) ile Polonya uyruklu M.K.P. (39), Z.K.P. (36) ve L.P. (4) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak sürücü R.G., tedavisinin ardından Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. Olayın detayları ve yasal süreçle ilgili inceleme devam ediyor.