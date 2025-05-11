Alanya’da Kaza, Özgür Yılmaz Hayatını Kaybetti

TRAFAFAK KAZASI VE KAYIP

Antalya’nın Alanya ilçesinde, turist taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 30 yaşındaki Özgür Süleyman Yılmaz hayatını kaybetti. Bu üzücü olayın 10 Mayıs’ta, saat 03.00’te, Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda gerçekleştiği belirlendi. R.G. (62) yönetimindeki 07 BZY 296 plakalı tur minibüsü, kavşaktan dönerken Özgür Süleyman Yılmaz’ın kullandığı 07 BYC 436 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonucunda Yılmaz ve servis aracındaki Polonya vatandaşı Wieslaw Kazimiers Budzanowski yaşamını yitirirken, 5’i yabancı toplamda 7 kişi yaralandı.

GEÇMİŞTEKİ ACI VE ANILAR

Özgür Süleyman Yılmaz’ın babası Süleyman Yılmaz’ın da 30 yıl önce yaşanan bir trafik kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi. Süleyman Yılmaz, 1995 yılında Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucu hayatını kaybetti. O dönem yalnızca 3 aylık olan Özgür’e babasının adı verildiği kaydedildi. Özgür Süleyman Yılmaz’ın Serik ilçesi Belek Mahallesi’nde turizme yönelik tekstil ürünleri satan bir iş yeri bulunduğu belirtildi. Ayrıca, Manavgat ve Alanya’da da çeşitli mağazalarının olduğu bilgisi alındı. Yılmaz’ın cenazesi, dün öğle saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından Çandır Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.