Haberler

Alanya’da Keçi, Tekneyle Kurtarıldı

KEÇİ MAHSUR KALDIĞI YERDEN KURTARILDI

Alanya’da keçinin sarp kayalıklarda mahsur kalması üzerine tekne çalışanları harekete geçti. Olay, Alanya Kalesi’nin yer aldığı yarımadanın uç noktasında, Cilvarda Burnu’nda gerçekleşti. Üç gündür kayalıklarda mahsur olan bir keçiyi gören tur teknesi çalışanları, durumu fark ederek kurtarma çalışmalarına başladı.

TEKNE İLE KURTARMA ÇALIŞMALARI

Çalışanlar, turistleri gezintiye çıkaran teknenin birini kayalıklara yanaştırdı. Teknenin ön tarafında bulunan ahşap direğe çıkan ekip, bir süre yoğun çaba harcadıktan sonra keçiyi kurtarmayı başardı. Turistler de bu etkinliği büyük bir merakla izledi.

KEÇİ DOĞAYA SALINDI

Kurtarılan keçi, tekne çalışanları tarafından bir botla alındı ve başka bir noktada doğaya salındı. Bu olaya gösterilen ilgi, hem turistlerin hem de yerel halkın duyarlılığını gözler önüne serdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırşehir’de Sentetik Hap Operasyonu Yapıldı

Kırşehir'de jandarma, uyuşturucu ticareti yapan iki kişiyi gözaltına aldı ve operasyonda 1.823 sentetik hap ele geçirildi.
Haberler

Çorlu’da Yangın Evleri Tuttu

Çorlu'da başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak 5 evi ve bir anaokulunu etkiledi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.