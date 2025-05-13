Alanya’da Litvanyalı Turist Hayatını Kaybetti

ANTALYA’DA FENALAŞMA OLDU

Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yaparken fenalaşan Litvanyalı bir turist, hastanede yaşamını yitiriyor. Türkler Mahallesi’ndeki bir otelde ailesiyle birlikte konaklayan 43 yaşındaki Robert İlkevic, otelin lobisinde oturduğu sırada aniden rahatsızlanıyor.

ACİL MÜDAHALE GEREKEN BİR DURUM

Otel personelinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk ediliyor. Ekip, burada yaptığı ilk müdahalenin ardından İlkevic’i hastaneye kaldırıyor. Ancak tüm müdahalelere rağmen Robert İlkevic kurtarılamıyor.

CENAZE OTOPSİ İÇİN GÖTÜRÜLDÜ

Yaşamını yitiren turistin cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülüyor. Bu durum, tatilciler arasında üzüntü yaratan bir olay olarak kaydediliyor.