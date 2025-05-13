Haberler

Alanya’da Litvanyalı Turist Hayatını Kaybetti

ANTALYA’DA FENALAŞMA OLDU

Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yaparken fenalaşan Litvanyalı bir turist, hastanede yaşamını yitiriyor. Türkler Mahallesi’ndeki bir otelde ailesiyle birlikte konaklayan 43 yaşındaki Robert İlkevic, otelin lobisinde oturduğu sırada aniden rahatsızlanıyor.

ACİL MÜDAHALE GEREKEN BİR DURUM

Otel personelinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk ediliyor. Ekip, burada yaptığı ilk müdahalenin ardından İlkevic’i hastaneye kaldırıyor. Ancak tüm müdahalelere rağmen Robert İlkevic kurtarılamıyor.

CENAZE OTOPSİ İÇİN GÖTÜRÜLDÜ

Yaşamını yitiren turistin cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülüyor. Bu durum, tatilciler arasında üzüntü yaratan bir olay olarak kaydediliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bilecik’te motosiklet ve otomobil kazası

Bilecik'te bir trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı; kazada bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Haberler

Meksika, Hayvan İthalatında Kayıp Yaşıyor

Meksika, ABD'nin büyükbaş hayvan ithalatını durdurmasının günlük 11,4 milyon dolarlık kayba yol açtığını duyurdu. Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, uygulamanın haksız olduğunu ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.