Alanya’da Motosiklet Denetimleri Yapıldı

DENETİMLERİN AMAÇLARI VE GEREKEN KONULAR

Antalya’nın Alanya ilçesinde, polis ekipleri yaya yolları ve kaldırımları işgal eden motosiklet sürücülerine yönelik önemli bir denetim gerçekleştirdi. Bu denetim sonucunda kurallara uymayan sürücülere toplamda 136 bin 418 TL para cezası kesildi ve 1 motosiklet trafikten men edildi.

DENETİMİN DETAYLARI

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri tarafından yapılan denetimler, özellikle yayaların kullandığı kaldırımlar ve yaya geçitlerini ihlal eden motosiklet sürücülerini hedef aldı. Bu kapsamda, toplamda 57 motosiklete idari işlem uygulandı ve kurallara aykırı kullanılan 1 motosiklet trafikten men edildi. Alanya’daki bu denetimler, şehirde güvenli bir trafik düzeninin sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Japonya Savunma Bakanı Baykar’ı Ziyaret Etti

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, heyetiyle birlikte Baykar'ı ziyaret ederek Milli Teknoloji Merkezi hakkında bilgi aldı. Baykar yönetimi de ziyarete katıldı.
Trabzonspor, Antalyaspor Maçına Hazırlandı

Trabzonspor, Antalyaspor ile Süper Lig'de oynayacağı maça yönelik hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke eşliğinde rejenerasyon ve pas çalışmaları yapıldı.

