Alanya’da Motosiklet Kazası Gerçekleşti

ANTALYA’DA TRAFİK KAZASI

Alanya ilçesinde meydana gelen bir trafik kazası sonucunda motosiklet sürücüsü hayatını kaybediyor. Gece saat 03.30 civarında, Alanya’nın Konaklı Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde yaşanan olayda, “Mustafa Solmaz Altınbaş (29) idaresindeki motosiklet, Beyazıt Kartal (64) yönetimindeki araca arkadan çarpıyor.” Yüksek hızla gelen motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle yola savruluyor.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri yönlendiriliyor. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Altınbaş’ın “olay yerinde yaşamını yitirdiğini” tesbit ediyor. Kazanın akabinde, polis ekiplerince detaylı bir tahkikat başlatılıyor.

Yeşilay YEDAM Tanıtımı Gerçekleştirildi

Yeşilay Tokat Şubesi, YEDAM'ı tanıttı. Kırtasiyede düzenlenen etkinlikte, personel bilgilendirildi ve vatandaşlara broşürler dağıtılarak afişler sergilendi.
Kerkük’te 80’den Fazla İş Yeri Kapatıldı

Kerkük'te son dönemde yapılan denetimler sonucunda yangın güvenliği eksiklikleri nedeniyle 80'den fazla alışveriş merkezi ve işyeri kapatıldı. İş yerleri tedbir alınana dek kapalı kalacak.

