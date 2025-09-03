Alanya’da Motosiklet Kazası Gerçekleşti

ANTALYA’DA TRAFİK KAZASI

Alanya ilçesinde meydana gelen bir trafik kazası sonucunda motosiklet sürücüsü hayatını kaybediyor. Gece saat 03.30 civarında, Alanya’nın Konaklı Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde yaşanan olayda, “Mustafa Solmaz Altınbaş (29) idaresindeki motosiklet, Beyazıt Kartal (64) yönetimindeki araca arkadan çarpıyor.” Yüksek hızla gelen motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle yola savruluyor.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri yönlendiriliyor. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Altınbaş’ın “olay yerinde yaşamını yitirdiğini” tesbit ediyor. Kazanın akabinde, polis ekiplerince detaylı bir tahkikat başlatılıyor.