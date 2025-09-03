Haberler

Alanya’da Motosiklet Kazasında Hayat Kaybı

KAZANIN DETAYLARI

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi ve bu kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, gece saat 03.30 civarında, Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde D-400 Karayolu üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 29 yaşındaki Mustafa Solmaz Altınbaş’ın kullandığı motosiklet, aynı yönde ilerleyen 64 yaşındaki Beyazıt Kartal’ın yönetimindeki araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Altınbaş, yola savruldu. Olayla ilgili ihbarda bulunulmasının ardından bölgeye hızla ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, motosikletli Altınbaş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kaza hakkında polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.

Yeşilay YEDAM Tanıtımı Gerçekleştirildi

Yeşilay Tokat Şubesi, YEDAM'ı tanıttı. Kırtasiyede düzenlenen etkinlikte, personel bilgilendirildi ve vatandaşlara broşürler dağıtılarak afişler sergilendi.
Kerkük’te 80’den Fazla İş Yeri Kapatıldı

Kerkük'te son dönemde yapılan denetimler sonucunda yangın güvenliği eksiklikleri nedeniyle 80'den fazla alışveriş merkezi ve işyeri kapatıldı. İş yerleri tedbir alınana dek kapalı kalacak.

