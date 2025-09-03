Alanya’da Motosiklet Kazasında Hayat Kaybı

KAZANIN DETAYLARI

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi ve bu kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, gece saat 03.30 civarında, Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde D-400 Karayolu üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 29 yaşındaki Mustafa Solmaz Altınbaş’ın kullandığı motosiklet, aynı yönde ilerleyen 64 yaşındaki Beyazıt Kartal’ın yönetimindeki araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Altınbaş, yola savruldu. Olayla ilgili ihbarda bulunulmasının ardından bölgeye hızla ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, motosikletli Altınbaş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kaza hakkında polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.