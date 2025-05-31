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Alanya’da Motosiklet Kazasında Sürücü Öldü

ANTALYA’DA MOTOSİKLET KAZASI

Alanya ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında midibüs ile motosiklet çarpıştı. H.K’nin kullandığı 07 ET 567 plakalı midibüs, Tosmur Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı’nda Ümit Karakoyunlu’nun sürücülüğündeki 07 BRC 752 plakalı motosikletle çarpıştı.

KAZA SONRASI MÜDAHALE

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Ümit Karakoyunlu, hemen Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından midibüs sürücüsü gözaltına alındı.

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