Alanya’da Motosiklet Sürücülerine Cezalar Kesildi

POLİS DENETİMLERİ YAPILDI

Antalya’nın Alanya ilçesinde, motosiklet sürücülerine yönelik olarak polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. Bu denetim, yaya yolları ve kaldırımları işgal eden sürücüleri hedef aldı. Yapılan kontrollerde, kurallara uymayan sürücülere toplamda 136 bin 418 TL para cezası kesilirken, bir motosiklet de trafikten men edildi.

DENETİMLERİN CANLI YAYALARA ETKİSİ

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri, bu denetim sırasında özellikle yayaların kullanımına ayrılan kaldırımlar ve yaya geçitlerini ihlal eden motosiklet sürücüleri üzerinde yoğunlaştı. Denetimlerin sonucunda, 57 motosiklete idari işlem uygulandı ve kurallara aykırı hareket eden bir motosiklet trafiğe kapatıldı.