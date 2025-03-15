Alanya’da Muz Yüklü Kamyonet Devrildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir muz yüklü kamyonetin kontrolden çıkarak devrildiği kaza sonucunda 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Alanya’nın Oba Mahallesi Çevreyolu Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı’nda gerçekleşti.

KAZANIN SEBEBİ

Alınan bilgilere göre, Mersin yönünden Antalya yönüne giden Tahsin Ç. yönetimindeki 07 NG 271 plakalı Isuzu marka muz yüklü kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bordur taşına çarparak devrildi. Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

PANİK HÂLİ

Olay yerine hızlıca ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralı sürücü Tahsin Ç., çevredeki insanların yardımı ile kamyonetten çıkarıldı. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralı sürücüye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Daha sonra Tahsin Ç., hastaneye kaldırıldı.

TRAİFİK SIKINTISI

Kaza sebebiyle çevre yolunda uzun trafik kuyrukları oluştu. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.