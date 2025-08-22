Alanya’da Ölü Kaplumbağa Bulundu

YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASI ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Antalya’nın Alanya ilçesinde, bir yeşil deniz kaplumbağası sahilde öldü. Yapılan incelemede, kaplumbağanın ağzında plastik poşet atıklarının olduğu tespit edildi. Bu durumun, kaplumbağanın bu maddeleri yutmaya çalışırken hayatını kaybetmesine yol açtığı belirlendi. Olay, Yeşilöz Mahallesi’ndeki sahilde sabah saatlerinde gerçekleşti.

ÇEVRECİDEN DUYARLILIK ÇAĞRISI

Sahilde yürüyüş yapan çevreci Güldane Şahin, kıyıda ölü yeşil deniz kaplumbağası ile karşılaştı. Ekipler, ağzında plastik poşet ve diğer atıklar bulunan kaplumbağayı hemen aldı. Yutmaya çalıştığı poşetin boğazına takılması sebebiyle öldüğü bildirildi ve kaplumbağanın uygun bir alana gömüldüğü öğrenildi. Güldane Şahin, “Maalesef ki çok üzücü, yeşil deniz kaplumbağamız ölmüş. Boğazında poşetle bir şeyler var. 1000 yavrudan sadece biri yaşıyor ve onun da bizim denizlere attığımız çöpler, poşetler maalesef ki ölümüne neden oluyor. Çok üzücü bir durum,” şeklinde duygularını ifade etti.

Yapılan bu olay, deniz yaşamının plastik kirliliğinden nasıl etkilendiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Çalışmaların bu konuda devam etmesi gerektiği, denizlerin temiz tutulmasının önem taşıdığı vurgulanıyor.