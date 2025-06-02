Alanya’da Ormanlık Alanda Erkek Cesedi

ORMANLIK ALANDA BULUNAN CESİT

Antalya’nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgilere göre, Okurcalar Mahallesi yakınlarındaki bir otelin çevresindeki ormanlık alanda yürüyüş yapan vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.

HAYATINI KAYBETMİŞ

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, incelemelerinde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen araştırmada cesedin 32 yaşındaki Hasan Türk’e ait olduğu ortaya çıktı. Hasan Türk’ün vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadığı öğrenildi. Olay yerinde cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından inceleme yapıldıktan sonra, Hasan Türk’ün cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alanya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.