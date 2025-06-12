Alanya’da Otel Yangını: 622 Turist Tahliye Edildi

YANGIN ALANYA’DA PANIĞA NEDEN OLDU

Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan 8 katlı bir otelin eksi 1’inci katında meydana gelen yangın, büyük paniğe yol açtı. Yangın, gece saatlerinde Alanya’nın Türkler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yer alan beş yıldızlı bir otelin bodrum katında başladı. Bodrum kattaki hamam ve sauna bölümünde bulunan yıkama ile kurutma makinelerinden kaynaklandığı düşünülen yangını fark eden otel çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Alanya Birimi ile birlikte Payallar, İncekum, Manavgat ve Gazipaşa itfaiye istasyonlarından birçok ekip ve ambulans bölgeye yönlendirildi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan ekipler, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan turistleri kurtarmak için seferber oldu.

TURİSTLER HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışmalarının ardından içeride bulunan yaklaşık 622 turist güvenli bir şekilde tahliye edildi. Astım rahatsızlığı bulunan 3 turist, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Dumandan etkilenenlere ise otel çevresinde konuşlandırılan ambulanslarda ilk müdahale yapıldı. Yangının çıkmasının hemen ardından olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Alanya İtfaiye ekipleri, toplam 10 itfaiye aracı ve 40 personelle beraber Alanya Belediyesine ait sulama tankeri de yangına müdahale etti.

DUMANDAN ETKİLENENLERE DESTEK SAĞLANDI

Yangının çıkmasının ardından itfaiye ve otel personeli, turistlerin güvenli bir biçimde otelden ayrılmalarını sağladı. Bunların yanı sıra, bazı otel çalışanları dumandan etkilenen turistlere ve görevli personele ayran ikram etti. Otelden tahliye edilen ancak duman nedeniyle odalarına giremeyen bazı turistler, otelin havuz kenarındaki şezlonglara geçerek beklemeyi tercih etti. Tahliye edilen turistlerin bir kısmı, civardaki otellere yerleştirilirken, diğerleri ise minibüs ve otobüslerle farklı otellere götürüldü.