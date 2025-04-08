Alanya’da Otizmli Çocuğa Şiddet Uygulandı

ANTALYA’DA ŞİDDET İDDİALARIYLA BAŞLATILAN SORUŞTURMA

Antalya’nın Alanya ilçesinde, özel bir spor salonunda Rusya uyruklu otizmli bir çocuğa yönelik şiddet uygulandığına dair görüntüler üzerine savcılık harekete geçti. Alanya’nın Kestel Mahallesi’nde yer alan spor salonundaki olayın Aralık 2024’te gerçekleştiği ifade edildi. İddialara göre, otizmli çocuk spor eğitmeni A.M. tarafından yüksek sesle azarlanıp, tokatlandı. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler, kısa sürede geniş bir tepki topladı.

YETKİLİ KURUMLARDAN YENİ GELİŞMELER

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak bir soruşturma başlattı. Şiddet gördüğü öne sürülen çocuğun velisinin olaya ilişkin şikayetinden vazgeçtiği bildirildi. Ancak olayın kamuya açık bir niteliği olması dolayısıyla, savcılığın süreci kamu davası kapsamında sürdüreceği kaydedildi. Ayrıca, olaydan sonra Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ekipleri spor salonunda denetim gerçekleştirdi ve salonun spor faaliyetleri için ruhsatlı olduğu tespit edildi.

GÖRÜNTÜLERDEKİ ÜRKÜTÜCÜ ANLAR

Alanya Kaymakamlığı’nın da salonla ilgili bir tutanak tuttuğu öğrenildi. Görüntülerde, spor eğitmeninin otizmli çocuğa tokat attığı ve elindeki sopayla vurduğu anların yer aldığı gözler önüne serildi. Bu tür olaylar, toplumda daha geniş bir farkındalık ve önlem alma gerekliliğini gündeme getiriyor.