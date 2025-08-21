Haberler

Alanya’da Otomobil Şarampole Uçtu

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Antalya’nın Alanya ilçesinde, bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 10 metre yüksekten şarampole düştü. Kaza sonucunda otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Olay, akşam saat 18.00 civarında Küçükhasbahçe Mahallesi Yayla Yolu Caddesi’nde gerçekleşti.

KAZA ANI VE MÜDAHALE

Alınan bilgilere göre, A.Y. yönetimindeki 07 AGY 545 plakalı Hyundai marka otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki yaklaşık 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Birçok vatandaş kazayı gördükten sonra durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Aracın içinde sıkışan sürücü A.Y., itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü, ilk yardımın ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Otomobil sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza sonrası otomobil, çevredeki bir çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili gereken inceleme işlemlerine başladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tekirdağ’da Mevlit Okutuldu. Gazi Serdar Çetkin

Tekirdağ'da, yaşamını yitiren gazi polis Serdar Çetkin anısına mevlit düzenlendi.
Haberler

Şam’da Kimyasal Saldırıya Anma Yürüyüşü

Şam'ın Doğu Guta bölgesinde, kimyasal saldırılarda hayatını kaybedenler anısına gerçekleştirilen yürüyüşte çok sayıda kişi bir araya geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.