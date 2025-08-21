Alanya’da Otomobil Şarampole Uçtu

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Antalya’nın Alanya ilçesinde, bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 10 metre yüksekten şarampole düştü. Kaza sonucunda otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Olay, akşam saat 18.00 civarında Küçükhasbahçe Mahallesi Yayla Yolu Caddesi’nde gerçekleşti.

KAZA ANI VE MÜDAHALE

Alınan bilgilere göre, A.Y. yönetimindeki 07 AGY 545 plakalı Hyundai marka otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki yaklaşık 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Birçok vatandaş kazayı gördükten sonra durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Aracın içinde sıkışan sürücü A.Y., itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü, ilk yardımın ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Otomobil sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza sonrası otomobil, çevredeki bir çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili gereken inceleme işlemlerine başladı.