Alanya’da Otomobile Asit Döken Şahıs Yakalandı

OTOMOBİLE ASİT DÖKEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir otomobile asit döken kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Bu olay, güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, jandarma tarafından yakalanan şüpheli ile azmettiren kişi, mahkemece tutuklandı. Olay, yakın zamanda Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI ARAŞTIRILDI

Elde edilen bilgilere göre, C.A. isimli vatandaşın 07 AKY 99 plakalı Volkswagen marka otomobiline gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından asit döküldü. Otomobil sahibi C.A., durumu jandarma ekiplerine bildirdi. JASAT ekiplerinin gerçekleştirdiği detaylı araştırmada, otomobile asit döken kişinin S.T. olduğu ve azmettiren kişinin de K.Ö. olduğu tespit edilerek yakalandı.

TUTUKLAMA İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİ

Otomobile zarar veren ve azmettiren şahıslar, ifadelerinin ardından Alanya Adliyesi’ndeki Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Burada tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, otomobile asit döken kişinin eylemi sırasında iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri de mevcuttur.