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Alanya’da Park Halindeki Araç Yandı

ALEV ALAN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Antalya’nın Alanya ilçesinde, park halindeyken alev alan bir otomobil kullanılamaz duruma geldi. Yangın, saat 20.00 civarında Çarşı Mahallesi Kaleyolu Caddesi üzerinde gerçekleşti. 45 UA 3545 plakalı Peugeot marka araç, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

BÜYÜYEN ALEVLER İÇİN İHBAARDA BULUNULDU

Alevler hızla büyürken, çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek kısa süre içinde alevleri kontrol altına aldı.

INCELEME BAŞLATILDI

Yangın sonucunda, otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni üzerindeki inceleme çalışmalarına başlandığı bildirildi.

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