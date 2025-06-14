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Alanya’da Plaj Voleybolu Müsabakaları Yapıldı

DÜNYA PLAJ VOLEYBOLU PRO TURU DEVAM EDİYOR

Dünya Plaj Voleybolu Pro Turu 2025’in Alanya etabında 4. gün müsabakaları gerçekleştirildi. Alanya Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu’nun katkılarıyla Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde 4 kortta yapılan organizasyon, yarın erkeklerde yarı final ve final mücadeleleri ile kadınlarda da final maçlarıyla sona erecek.

KADINLARDA FİNALİSTLER BELİRLENDİ

Bugün oynanan müsabakalar sonucunda kadınlarda İtalya’dan Gottardi-Orsi Toth ikilisi ile İsviçre’den Anouk-Zoe çifti finale yükseldi. Kadınlarda 3’üncülük maçında yarın İtalya’dan Scampoli-Bianchi ile Fransa’dan Vieira-Chamereau çiftleri karşı karşıya gelecek.

Erkeklerde yarı finalde ise Çekyalı Perusic-Schweiner ile Brezilyalı George-Saymon, Fransız Rotar-Gauthier Rat ile Avustralyalı Nicolaidis-Carracher çiftleri finale kalmak için mücadele edecek.

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