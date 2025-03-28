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Alanya’da Polis İhtarına Uymayan Araç Kazası

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Antalya’nın Alanya ilçesinde, polisin ‘dur’ çağrısına uymayan bir otomobil sürücüsü ters yönden kaçmaya çalışırken başka bir araçla çarpıştı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Alanya’nın Zamanoğlu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 42 yaşındaki Mustafa B. yönetimindeki 34 DZK 55 plakalı Tofaş marka otomobil, Alanya ilçe merkezinde yer alan polis uygulama noktasında dur ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı.

ÇARPMA VE SONUÇLARI

Mustafa B., Mersin istikametine doğru ters yönde ilerlediği esnada karşı yönden gelen 37 yaşındaki İsa A. yönetimindeki 07 BCJ 834 plakalı Volkswagen marka araçla çarpıştı. Olayın bildirilmesi üzerine ambulans ekibi derhal olay yerine sevk edildi. Kaza sonrasında Mustafa B. polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan incelemelerde, otomobil sürücüsü Mustafa B.’nin aracının muayenesiz olduğu ve 1.94 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kazaya karışan her iki araç, çekici yardımıyla yolda kaldırıldı.

YARALILAR VE SORUŞTURMA

Kaza sonucunda Mustafa B. hafif yaralanırken, diğer otomobil sürücüsü İsa A. kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili olarak gerekli soruşturma başlatıldı.

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