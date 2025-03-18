Alanya’da Polisin Duygulandıran Diyaloğu

ALANYA’DA DUYGULU DİYALOG

Antalya’nın Alanya ilçesinde, trafik polisi ile bir motosikletli öğretmen arasında geçen tuhaf diyalog, herkesi derinden etkiledi. Öğretmenin evraklarını kontrol eden polis memurunun, “Ben evlat acısı yaşadım depremde, ailene evlat acısı yaşatma” demesi dikkat çekti. Bu sözlerin, 17 Şubat depreminde eşini ve çocuğunu kaybeden polis memurundan geldiği öğrenildi. O anlar ise kask kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Geçtiğimiz günlerde Alanya’nın Konaklı Mahallesi’ndeki trafik uygulama noktasında gerçekleşen olay, trafik denetleme personeli olan polis ile motosiklet sürücüsü öğretmen Erkan Kordon arasında gerçekleşti. Konaklı’ya gitmekte olan Kordon, kontrol amaçlı durdurulduktan sonra yaşadığı anları kendi sosyal medya hesabında paylaştı ve bu paylaşımlar büyük ilgi gördü.

“MONTUNU FALAN GİY”

Polis memuru, “Nasılsın kardeşim” diyerek Kordon’un evraklarını aldı. Daha sonra motosikletle ilgili bir sohbete başlayan ikili, polis memurunun “Kardeş, aman dikkat et. Montunu falan giy. Mont önemli. Benden büyüksün galiba. Ben evlat acısı yaşadım depremde, ailene evlat acısı yaşatma” sözleri ile duygu dolu anlar yaşadı. Kordon, bu anları paylaştıktan sonra polis memurunun davranışları ve öğütleriyle ilgili büyük takdir topladı.

POLİS MEMURUNUN GÖREV HASSASİYETİ

Yaşanan olay sonrası duygularını paylaşan Erkan Kordon, “Polis memuru arkadaşımız ile bir diyalogumuz oldu. Bu diyalogda bana öğütler ve bazı bilgiler verdi. En sonda ‘Ben ailemi depremde kaybettim, evlat acısı yaşadım, ailene evlat acısı yaşatma’ dedi. Ben orada çok etkilendim. Hem işini yapmaya çalışıyor hem de bu acıyı bir şekilde kendi içinde sindirmiş ve görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan bir polis memuru. Duyarsız kalmak istemedim. Bu durumu sayfamda paylaşmak istedim. Çok güzel olumlu dönüşler, dua edenler, teşekkür edenler oldu. Türk Polisini gururlandıran cümleler sarf edildi” şeklinde konuştu.

– ANTALYA