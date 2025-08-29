Haberler

Alanya’da Safari Araçlarına Ceza Yazıldı

ALANYA’DA SAFARİ ARAÇLARINA DENETİM

Antalya’nın Alanya ilçesinde safari turlarında kullanılan araçlarla ilgili gerçekleştirilen trafik denetiminde, 15 araç sahibine cezai işlem uygulandı. İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ekipleri, Oba, Çıplaklı ve Değirmendere mahallelerinde denetimler yaparak, safari araçlarını inceledi.

DENETİM SONUÇLARI

Ekipler, toplamda 45 safari aracı ve sürücüsünü kontrol ederek, sahip olunması gereken belgelerin durumunu değerlendirdi. Yasal kurallara aykırı davranan 15 araç sahibine para cezası uygulandı. Bu denetim, trafikte güvenliği artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

