Alanya’da Sokak Ortasında Bıçaklı Saldırı

OLAYIN DETAYLARI

Antalya’nın Alanya ilçesinde, iki kişi arasında gerçekleşen bir olayda, bir tartışma sonrasında bıçaklı saldırı yaşandı. Olay, Güllerpınarı Mahallesi’nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 yaşındaki Emrecan Y., sokakta yürürken, 34 yaşındaki Cüneyt D. ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek ciddi bir boyut aldı.

SALDIRI ANINI GÖRÜNTÜLER BELGELEDİ

Kavga esnasında Cüneyt D., yanında bulundurduğu bıçakla Emrecan Y.’yi bacaklarından yaraladı. Emrecan Y. saldırının ardından uzun süre yerde kaldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralıya hemen ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ve ambulans ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırmak için hızlı bir şekilde harekete geçti.

KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI

Bıçaklanan Emrecan Y., olay yerinde acil yardım aldıktan sonra hastaneye götürüldü. Bu sırada olay yerinden kaçan saldırgan Cüneyt D. ise, polis ekipleri tarafından kısa bir süre içinde yakalandı. Olay anının, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirlendi.