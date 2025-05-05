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Alanya’da Takla Atan Araçta Yaralılar

ALANYA’DA KAZA SONUCU İKİ KİŞİ YARALANDI

Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen bir kaza, takla atan bir aracın hurdaya dönmesiyle sonuçlandı. Olay, gece saatlerinde Alanya D-400 karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Mersin’den Antalya yönünde seyir eden F.N. (32) yönetimindeki 07 NGJ 70 plakalı Nissan marka otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarındaki bariyerlere, ardından ise orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, takla atarak durabildi.

KAZADA YARALANANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü F.N. ile araçtaki yolcu Ç.D. (42) yaralandı. Olayı gören çevredekilerin ihbarıyla, kaza yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Ayrıca, kazanın ardından sürücünün 1.85 promil alkollü olduğu öğrenildi. Takla atan otomobil, çekici yardımıyla kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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