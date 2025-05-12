Alanya’da Tartışmada Bir Kişi Vefat Etti

ALANYA’DA TARTIŞMA SONRASI KANLI OLAY

Alanya ilçesinde, iki grup arasında yaşanan bir tartışma sonucunda bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

GECE YARISI YAŞANAN OLAYIN DETAYLARI

Olay, gece saat 00:30 sularında Alanya’nın Çıplaklı Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma başladı. Bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli A.A. (19), babası M.A. ile birlikte bulunduğu eve giderek av tüfeğini aldı ve olay yerine geri döndü.

TÜFEKLE VURULMA VE HASTANE SÜRECİ

Tartışmanın gerginleşmesi üzerine A.A., yanında getirdiği tüfek ile Harun Köleoğlu’na (19) ateş etti. İhbarın ardından olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Harun Köleoğlu hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Tartışmanın ardından kargaşanın yaşandığı olayda A.A., babası M.A., ve diğer 3 kişi olan M.T., E.K., M.Ç. şüpheli olarak gözaltına alındı ve bugün adliyeye sevk edildi.